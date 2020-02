Google : les utilisateurs britanniques vont perdre la protection du RGPD

Google va opérer à une modification qui a des conséquences pour les utilisateurs au Royaume-Uni. Tous les Britanniques qui ont un compte Google vont passer sous la juridiction américaine et non plus sous la juridiction européenne. Cela fait sauter les droits en rapport avec la vie privée offerts grâce au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ce changement par Google est lié au départ du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) en prévision des négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sur la circulation transfrontalière des informations. Google va prochainement inviter ses dizaines de millions d’utilisateurs britanniques à accepter de nouvelles conditions d’utilisation qui expliquent les changements.

L’hébergement de comptes britanniques sur le sol américain pourrait permettre aux forces de l’ordre britanniques d’accéder plus facilement à des informations comme les e-mails ou les données d’Android.

Google a réagi au changement pour les comptes britanniques, à la suite de la révélation faite en premier par Reuters :