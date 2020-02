Tous les utilisateurs avec un smartphone Galaxy ont reçu une notification « Traçage de mobile » ce matin. Bien qu’elle puisse être alarmante, il s’agit en réalité d’une erreur de la part de Samsung.

La notification indique deux fois le chiffre 1 et rien de plus. Un appui sur la notification la fait disparaître et n’indique aucun message particulier. Si vous avez reçu cette notification, pas d’inquiétude : vous n’avez pas été hacké, c’est seulement Samsung qui a fait une mauvaise manipulation.

Il s’agit d’une belle gaffe en tout cas puisque tous les smartphones Galaxy du monde entier semblent l’avoir reçue. Plusieurs témoignages sur Twitter montrent des utilisateurs européens, américains, australiens et asiatiques qui partagent des captures d’écran avec la fameuse notification et certains d’entre eux sont, naturellement, inquiets parce qu’ils ne comprennent pas ce qui se passe.

Wtf jme reveille je vois une notif de Samsung genre traçage du mobile qql a chercher mon tel — taciturne (@stphgt) February 20, 2020

Les samsung, vous aussi vous avez eu une notif "traçage du téléphone" avec un ''1'' dans la notif ?? — ♡ (@_o___I___o_) February 20, 2020

Huh. Girlfriend and I just had exactly the same Samsung push notification: her Note 10+ and my Galaxy Z Flip each alerted with a Find My Mobile notification. When tapped, it disappeared. Different Samsung accounts on each phone. Theories? pic.twitter.com/0NgVCWAjBe — Michael Fisher (@theMrMobile) February 20, 2020

Why did my Samsung give me a Find My Mobile notification that just said 1 1? pic.twitter.com/BqSEFwkuA1 — :3 (@SketchShiba) February 20, 2020

Pour information, la notification est liée au service Find My Mobile de Samsung qui permet de localiser votre smartphone, sauvegarder vos données sur Samsung Cloud, verrouiller l’écran du mobile et bloquer l’accès à Samsung Pay. Vous pouvez également supprimer toutes les données stockées sur l’appareil, et ce à distance.