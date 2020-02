GTA 4 va revenir sur Steam avec la gratuité pour passer sur l’édition complète

Grand Theft Auto IV va faire son grand retour sur Steam, après avoir été retiré le mois dernier. Rockstar Games avait au départ expliqué que c’était lié à la plateforme Games For Windows Live. « Comme Microsoft ne supporte plus Games For Windows Live, il n’est plus possible de générer les clés supplémentaires nécessaires pour continuer à vendre la version actuelle du jeu », indiquait Rockstar. Il y a du nouveau aujourd’hui.

Rockstar annonce que Grand Theft Auto IV : Complete Edition remplacera à la fois Grand Theft Auto IV et Grand Theft Auto : Episodes from Liberty City partout où il est actuellement disponible en version numérique à partir du 19 mars 2020. Grand Theft Auto IV : Complete Edition sera également disponible via le Rockstar Games Launcher. Les fichiers de sauvegarde du jeu actuel seront compatibles avec Grand Theft Auto IV : Complete Edition. En revanche, le mode multijoueur ne sera plus disponible dans Grand Theft Auto IV : Complete Edition, tout comme la plateforme Games For Windows Live et les radios RamJam FM, Self-Actualization FM et Vice City FM. Ce sera temporaire pour ce qui est des radios, elles seront de retour plus tard.

Que se passe-t-il pour les joueurs qui ont déjà Grand Theft Auto IV ou Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City ? Ils auront le droit à une mise à niveau gratuite vers Grand Theft Auto IV : Complete Edition.

Tout ceci est donc une bonne nouvelle, sauf le retrait du mode multijoueur qui risque de décevoir. Les données de Steam montrent qu’il y a eu 673 joueurs en ligne en moyenne ces 30 derniers jours pour GTA 4. Ils ont été 206 en moyenne pour Episodes from Liberty City.