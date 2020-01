GTA 4 n’est plus disponible à l’achat sur Steam : l’explication de Rockstar

Le jeu Grand Theft Auto 4 de Rockstar ne peut plus être acheté sur Steam depuis quelques jours. Les joueurs PC sont surpris, mais Rockstar a une explication pour le retrait : un souci technique entre le jeu et Windows.

Voici ce que Rockstar déclare :

« Grand Theft Auto 4 a été créé à l’origine pour la plateforme Games For Windows Live. Comme Microsoft ne supporte plus Games For Windows Live, il n’est plus possible de générer les clés supplémentaires nécessaires pour continuer à vendre la version actuelle du jeu. Nous étudions d’autres options pour la distribution de GTA 4 pour PC et nous partagerons plus d’informations dès que nous le pourrons ».

La page Steam de Grand Theft Auto 4 est toujours en ligne, mais les joueurs n’ont plus la possibilité d’acheter le jeu. Steam indique pour sa part : « Microsoft n’assure plus la création de comptes Games for Windows LIVE dans Grand Theft Auto IV. Vous pouvez créer un compte sur https://account.xbox.com/fr-FR/, puis vous connecter à votre compte en jeu ».

Grand Theft Auto 4 est d’abord sorti en avril 2008 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Le jeu est ensuite arrivé en décembre de la même année sur Windows. De son côté, Microsoft a lancé Games For Windows Live en 2007 et a abandonné le service en 2014, ce qui a obligé les développeurs de plusieurs jeux à faire des mises à jour pour retirer cet élément.