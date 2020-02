Android : jouer aux gros jeux pendant qu’ils se téléchargent devrait être possible à l’avenir

Les jeux mobiles sont de plus en plus lourds et il faut donc être patients pour pouvoir lancer une partie si on dispose d’une connexion Internet limitée. Google travaille justement sur une solution qui devrait satisfaire tous ceux qui sont impatients.

Un nouveau système de fichiers est en train d’être préparé par Google et pourrait être prêt en 2021 pour Android 12, selon XDA-Developers. Il est conçu pour permettre l’exécution d’applications/jeux pendant que ses fichiers et de ressources sont encore en cours de téléchargement. Ce système est similaire à ce qui existe déjà au niveau des consoles de salon où il est généralement possible de télécharger le mode solo ou le mode multijoueur d’un jeu, commencer la partie, pendant que le reste se télécharge en fond.

Dans le cas d’Android et d’un jeu qui fait 2 Go par exemple, le smartphone pourrait télécharger 300 Mo qui correspondent au tout début du jeu pour que l’utilisateur puisse commencer sa partie relativement rapidement. Le smartphone se chargerait ensuite de télécharger les données restantes en fond (1,7 Go de données dans l’exemple).

Google teste en ce moment ce nouveau système de fichiers avec un Pixel 4. Le projet est dans les cartons depuis un an maintenant et ne sera pas prêt avant une autre année.