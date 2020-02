Matrix : et Neo prit la pilule bleue (vidéo Deepfake)

Les vidéos Deepfake sont souvent citées pour de bien obscures raisons (principalement de fausses vidéos pornos d’actrices connues), mais certains trucages vidéo ont de quoi nous redonner le sourire. Quelques heures après la publication d’un extrait de Retour vers le Futur avec Tom Holland et Robert Downey Jr dans les rôles de Marty et de Doc, le youtubeur Ctrl Shift Face publie une vidéo épatante qui nous dévoile ce qu’aurait pu être Matrix si Neo avait choisi la pilule bleue plutôt que la pilule rouge, si en d’autres termes il avait préféré retourner dans la « réalité » plutôt que de « passer de l’autre côté du miroir tel Alice ». Ce cher Keanu est bien présent dans la vidéo grâce bien sûr au miracle numérique du Deepfake. Le visage de l’acteur est ainsi parfaitement positionné sur celui de Ron Livingston. Inutile de dire que le nouveau choix de Neo ne permet pas d’envisager une trilogie (et sans doute même pas un film d’une heure trente) sans compter que dans cet embranchement du réel, le nouveau patron de Neo n’est autre que… l’agent Smith.