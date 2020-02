Samsung : le Galaxy Fold 2 aurait le capteur photo frontal sous l’écran

Le Galaxy Z Flip vient à peine de sortir qu’un autre smartphone pliable de Samsung fait parler de lui. Il s’agit du Galaxy Fold 2 et il devrait arriver cet été. Quelques détails sont partagés par Ajunews et Max Weinbach à son sujet.

Le Galaxy Fold 2, qui a pour nom de code Champ, aurait un écran pliable plus grand de 7,7 pouces (contre 7,3 pouces sur le modèle actuel) et embarquerait surtout le capteur photo frontal sous l’écran. Cela permettrait à l’utilisateur d’avoir une surface utilisable encore plus importante qu’actuellement où le capteur photo est situé dans une encoche en haut à droite.

Les autres détails dévoilés sont un S Pen d’une nouvelle forme, le même positionnement que les appareils photo du Galaxy S20+ à l’arrière, un cadre en acier inoxydable et en céramique et une date de sortie pour juillet. Le Galaxy Fold 2 pourrait donc sortir juste avant ou en même temps que le Galaxy Note 20. On soulignera que les précédents Galaxy Note ont été annoncés au mois d’août.

Les caractéristiques techniques ne sont pas encore connus pour leur part, mais il est fort probable que le processeur sera le Snapdragon 865 en Amérique du Nord et l’Exynos 990 dans le reste du monde, comme c’est le cas avec les différents Galaxy S20.