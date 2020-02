GeForce Now : on sait pourquoi Activision-Blizzard a claqué la porte

Depuis bientôt une semaine, les titres de l’éditeur Activision-Blizzard ne sont plus disponibles via le service GeForce Now, un service qui centralise tous les jeux achetés sur différentes plateformes (Steam, UPlay, etc.) et les « redistribue » en streaming, y compris sur des appareils mobiles sous Android. L’on sait aujourd’hui quelles sont les principales causes de ce départ d’Activision, et l’explication n’a pas de quoi rendre très optimiste pour la suite. En effet après les trois mois gratuits de l’offre Founders, Activision-Blizzard a souhaité négocier un accord de distribution (avec Nvidia), ce à quoi Nvidia lui a rétorqué qu’il ne négociait aucun accord particulier avec aucun éditeur quel qu’il soit, et qu’il se bornait à demander aux éditeurs s’il pouvait librement utiliser leurs titres via son service de streaming (étant donné que les jeux en question ont déjà été achetés par les joueurs sur différentes plateformes de ventes). Par ailleurs, Nvidia précise avoir fait une telle demande auprès d’Activision-Blizzard (qui a donc cru que cela ne concernait que les trois mois gratuits de l’offre Founders).

En d’autres termes, certains éditeurs dont Blizzard souhaiteraient toucher deux fois la mise, une première fois via l’achat unitaire du titre (Steam, UPlay, etc.) et une seconde fois grâce aux accords de distribution concernant le streaming de ce MEME titre sur un service donné (en l’occurrence ici, la machine virtuelle de Nvidia capable de faire tourner le jeu en streaming comme s’il provenait d’un gros PC). Ce sont des « problématiques » identiques qui feraient aussi hésiter Rockstar ou Square Enix. Etant donné le coût de l’abonnement très compétitif proposé par Nvidia, et sachant que le fabricant de GPU ne touche strictement rien sur la vente des jeux, un accord de distribution avec chaque éditeur rendrait certainement le service non-viable financièrement parlant. Dans ce contexte, et même si Nvidia promet que tout sera fait pour trouver un terrain d’entente, on est en droit d’avoir quelques doutes…