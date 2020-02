L’ex-présentateur Adam Savage se fait tracter par le robot Spot (vidéo)

Adam Savage, l’ex-présentateur vedette de l’émission américaine MythBusters, dispose depuis plusieurs semaines d’un robot Spot prêté par Boston Dynamics. Après avoir testé les capacités de déplacement du robot sur tous les types de surface, Adam Savage a voulu savoir quelle était la puissance réelle du robot quadrupède (et au passage publier une vidéo « coool » sur sa chaîne). Le robot Spot a donc été un poil « préparé » pour pouvoir tirer… un pousse-pousse ! Et contre toute attente, ce cher Spot est parvenu à tracter (avec un peu d’effort) un Adam Savage confortablement installé à bord du véhicule au look rétro, preuve s’il en est que Boston Dynamics a conçu un robot puissant et véritablement adapté au secteur industriel (le coeur de cible de la startup rachetée récemment par Softbank ). Tout robot a ses limites cependant, et la fin de la video démontre qu’il reste encore un peu de travail à faire pour que Spot ne se laisse pas (trop) emporter par sa fougue…