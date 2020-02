Coronavirus : la CIPA annule le salon CP+ 2020 consacré aux technologies de l’image

Chaque année, la CIPA (Camera & Imaging Products Association) organise le salon CP+, qui est considéré comme le plus grand évènement annuel dédié aux technologies de l’image (photo/vidéo), un équivalent « image et son » du CES, du MWC ou de l’E3. Le CP+ 2020 devait se dérouler à partir du 27 février et durant 4 jours au PACIFICO Yokohama (Japon), mais la CIPA a estimé que la menace du coronavirus ne permettait plus de garantir la sécurité des exposants et des visiteurs. En conséquence, le salon CP+ 2020 est annulé à peine 10 jours avant sa date d’ouverture, « considérant le fait qu’il n’existe aucun traitement efficace ou de mesure d’endiguement du nouveau coronavirus (COVID-19) ». La CIPA estime qu’il est de son devoir « d’éviter à tout prix de tels risques ». La CIPA est le second gros salon technologique de l’année à être annulé à cause de la crise du Coronavirus. Il y a quelques jours à peine, la GSMA a décidé d’annuler le MWC de Barcelone pour les mêmes motifs sanitaires.