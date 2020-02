YouTube a versé plus de 3 milliards de dollars à l’industrie musicale en 2019

YouTube est un important acteur pour tout ce qui touche le monde de la musique. Les maisons de disques et les artistes reçoivent des revenus de la plateforme appartenant à Google et le montant en 2019 a été de plus de 3 milliards de dollars.

L’annonce a été faite par Susan Wojcicki, la patronne de YouTube. « YouTube offre un double moteur de revenus avec la publicité et les abonnés. L’année dernière, plus de 3 milliards de dollars ont été versés à l’industrie musicale grâce à la publicité et aux abonnements », a-t-elle indiqué. Elle ajoute que YouTube s’associe également avec des artistes « pour soutenir et amplifier leur travail à chaque étape de leur carrière ».

YouTube joue en tout cas un peu plus la carte de la transparence depuis peu. Lors des derniers résultats financiers d’Alphabet (maison mère de Google), il a été annoncé pour la première fois les revenus de YouTube : 15,15 milliards de dollars en 2019, dont 4,72 milliards de dollars rien qu’au dernier trimestre.

En complément, Susan Wojcicki fait savoir que l’un des objectifs de YouTube pour 2020 est d’approfondir le partenariat de la société avec l’industrie de la musique, les médias, les créateurs et les annonceurs. YouTube a célébré son 15e anniversaire le 14 février.