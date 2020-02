Facebook Lite passe au mode sombre avant l’application principale

Facebook a mis à jour son application Facebook Lite qui, comme le nom l’indique, se veut légère. Elle est normalement destinée aux utilisateurs qui ont des smartphones peu puissants ou une mauvaise connexion Internet, mais en réalité n’importe qui peut l’installer.

Il se trouve que l’application intègre désormais un mode sombre. C’est assez ironique quand on sait que l’application principale de Facebook ne l’a toujours pas, alors qu’elle est bien plus populaire. Le mode sombre dans l’application principale a été repéré en test au mois de novembre, d’autres utilisateurs l’ont eu le mois dernier mais il n’est pas finalisé pour l’instant.

À l’inverse, Facebook Lite dispose désormais d’une option pour activer ou désactiver le mode sombre. Il faut toucher le menu hamburger en haut à droite (les trois lignes horizontales) et sélectionner le mode sombre. Il ne semble pas encore exister une méthode pour l’activer et le désactiver selon le coucher et le lever du soleil, selon des heures bien spécifiques ou bien selon le thème choisi au niveau d’Android directement.

Facebook Lite est disponible gratuitement sur le Play Store pour les smartphones Android. À noter que Facebook a choisi un thème sombre qui se veut gris foncé ici et non complètement noir.