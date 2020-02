Google discute avec les médias pour les rémunérer et accéder à leurs contenus

La relation entre Google et les médias n’est pas excellente, notamment en France parce que Google a déjà refusé de les payer pour utiliser une partie de leurs articles dans les résultats de recherche. Voilà maintenant que Google semble vouloir trouver un accord.

Le Wall Street Journal rapporte que Google discute en ce moment avec plusieurs médias pour payer une licence permettant d’accéder à leurs contenus. Les médias concernés sont surtout situés en France et dans d’autres pays européens. Ce n’est pas étonnant sachant que les médias européens sont ceux qui se plaignent le plus concernant l’absence de rémunération par Google. De plus, il y a le droit voisin qui entre en jeu, à savoir un mécanisme censé permettre un meilleur partage des revenus du numérique au bénéfice des producteurs d’information.

Les discussions en sont encore à leurs débuts, c’est notamment pour cette raison que les détails financiers ne sont pas encore dévoilés. Il est ajouté que les contenus des médias seraient proposés dans un service gratuit de Google, mais là encore les détails sont légers.

Un autre groupe high-tech paye déjà les médias pour avoir du contenu et les proposer à ses utilisateurs : c’est Facebook. Le réseau social dispose d’un espace dédié aux médias sur son application aux États-Unis et a donc passé des accords avec la presse. Google semble tenté de faire la même chose, mais plutôt en Europe pour le coup.