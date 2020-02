Essential, la start-up de smartphones d’Andy Rubin, ferme ses portes

Essential est maintenant de l’histoire ancienne. La start-up d’Andy Rubin, le papa d’Android, annonce aujourd’hui qu’elle va complètement cesser ses opérations.

La start-up a vu le jour en 2015, a pu lever 330 millions de dollars depuis sa création et a même connu une valorisation autour d’un milliard de dollars. Elle avait seulement sorti un produit, un smartphone en l’occurrence. Il s’agit de l’Essential Phone (en image ci-dessus) qui était un modèle premium, vendu aussi cher que les modèles de marques établies comme Samsung. Les ventes ont été assez faibles, en partie parce que l’appareil était disponible dans une poignée de pays seulement.

L’un des points forts du smartphone était qu’il recevait chaque mois les mises à jour de sécurité d’Android quelques minutes à peine après la disponibilité par Google pour ses Pixel. Essential était également plus que correct pour ce qui est des mises à jour majeures d’Android. Malheureusement pour les utilisateurs, c’est fini et Essential annonce justement que la dernière mise à jour logicielle déployée le 3 février a été la dernière. Les personnes qui ont le smartphone peuvent continuer à l’utiliser normalement, mais le support logiciel et matériel n’est plus assuré désormais.

Cette fermeture peut en tout cas surprendre sachant qu’Essential a dévoilé un smartphone avec une forme allongée en octobre dernier (voir image ci-dessus). Il ne verra finalement jamais le jour.