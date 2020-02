Le robot quadrupède Spot embarque sur une plateforme pétrolière

Le robot Spot de la société Boston Dynamics commence à être utilisé dans des environnements professionnels. Le groupe pétrolier Aker BP s’est associé à Cognitive (une société spécialisée dans les logiciels d’IA) afin de mettre à l’épreuve Spot… sur une plateforme pétrolière ! Spot sera principalement utilisé pour la surveillance du site et l’évaluation des facteurs de risque qui pourraient mettre en danger les ouvriers sur la plateforme. Mieux encore, le robot (ou plutôt l’IA du robot) produira de lui-même des rapports qui serviront de « retour » pour les ingénieurs en charge de sa programmation.



Ce n’est pas la première fois que le robot Spot épaule des professionnels dans leur tâche quotidienne. Ainsi, la Police du Massachusetts a déjà embauché deux de ces robots afin de sécuriser certaines de ses interventions (établir un contact visuel d’une zone à risque, etc.). Agile, rapide et facilement programmable, le robot Spot pourrait bien devenir un parfait robot de service digne des films de S.F, mais Boston Dynamics réserve – pour l’instant – son bijou à la recherche et aux professionnels.