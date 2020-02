Altered Carbon saison 2 et ses corps interchangeables s’apprête à débarquer sur Netflix. Cette nouvelle saison se déroule 30 ans après les évènements de la première saison, et c’est un Anthony Mackie très remonté qui prend le relais de Joel Kinnaman dans le rôle (ou plutôt la peau) de Takeshi Kovacs, son objectif ultime étant toujours de retrouver Falconer Quellcrist (interprétée par Renée Elise Goldsberry). Le premier « vrai » trailer en montre pas mal, beaucoup même puisque l’on aperçoit l’un des ennemis de Takeshi dans cette nouvelle saison, et pour tout dire, la surprise est réellement… de taille !!! Tout cela s’annonce plutôt plaisant, et pourrait même être un peu plus que ça si Netflix parvient à régler les gros soucis de rythme de la première saison. Altered Carbon saison 2 sera disponible sur Netflix le 27 février prochain.