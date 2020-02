SFR augmente son débit Internet et propose jusqu’à 2 Gb/s partagés avec sa Box 8

SFR annonce aujourd’hui une hausse du débit Internet pour ses différentes offres. Le prix ne bouge pas. En revanche, l’opérateur au logo rouge a revu à la hausse le tarif de sa SFR Box 8.

Côté offres, l’abonnement d’entrée de gamme en fibre permet désormais d’avoir 500 Mb/s en envoi et réception, là où les abonnés avaient le droit à 400 Mb/s auparavant. Cette offre reste à 19€/mois la première année, puis 38€/mois. Viennent ensuite les deux autres forfaits pour qui la vitesse d’envoi passe de 400 Mb/s à 500 Mb/s. Le débit en réception est toujours 1 Gb/s. Le prix reste 29€/mois et 39€/mois pendant un an, puis 45€/mois et 53€/mois.

SFR s’est aussi inspiré d’Orange et de sa dernière Livebox qui propose jusqu’à 2 Gb/s partagés. C’est la même chose ici, il est possible d’avoir 2 Gb/s partagés si on prend la SFR Box 8. Pourquoi partagés ? Parce que la box comprend uniquement des ports 1 Gb/s, il n’est donc pas possible d’avoir 2 Gb/s sur un seul appareil. En revanche, on peut avoir 1 Gb/s sur deux appareils différents en même temps.

En parlant de la SFR Box 8, l’opérateur a décidé de revoir le prix à la hausse. La box est maintenant facturée 7€/mois, au lieu de 5€/mois auparavant.