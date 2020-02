Windows 7 : un bug empêche d’éteindre ou redémarrer son PC

Les soucis continuent pour Windows 7, alors que Microsoft a abandonné son support le mois dernier. Il y a d’abord eu le cas du fond d’écran devenu noir (Microsoft a exceptionnellement proposé un patch pour corriger le tir depuis, malgré la fin du support). Voilà maintenant que des utilisateurs ne sont plus en mesure de redémarrer ou éteindre leur ordinateur.

« Vous n’avez pas la permission pour éteindre cet ordinateur », indique un message d’erreur de Windows quand un utilisateur essaye d’éteindre sa machine. Aucun détail supplémentaire n’est fourni, il est donc impossible de savoir ce qui coince au niveau de Windows.

Des solutions pour dépanner existent et ont été découvertes par la communauté. Appuyez simultanément sur les touches Windows + L du clavier puis cliquez sur le bouton rouge en bas à droite pour rallumer ou éteindre l’ordinateur.

Une autre méthode consiste à mettre (un peu) les mains dans le cambouis pour avoir une solution permanent et retrouver le comportement normal :

Appuyez simultanément sur les touches Windows + R du clavier

Entrez gpedit.msc dans la fenêtre qui est apparue et cliquez sur OK

dans la fenêtre qui est apparue et cliquez sur OK À gauche, rendez-vous dans Configuration de l’ordinateur > Paramètres de Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité

À droite, sélectionnez « Contrôle du compte d’utilisateur : exécuter les comptes administrateurs en mode approbation d’administrateur » et cliquez deux fois dessus

Assurez-vous que le réglage « Activé » soit coché puis cliquez sur OK

Appuyez une nouvelle fois simultanément sur les touches Windows + R du clavier

Entrez la commande gpupdate /force dans la fenêtre apparue et cliquez sur OK

dans la fenêtre apparue et cliquez sur OK Appuyez encore une fois simultanément sur les touches Windows + R du clavier

Entrez la commande shutdown -r dans la fenêtre apparue et cliquez sur OK

Si tout s’est bien passé, votre PC va redémarrer. Ensuite, il sera possible de le redémarrer et de l’éteindre comme auparavant via le menu Démarrer.