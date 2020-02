Facebook atteint les 37 millions d’utilisateurs en France

Facebook a une très grosse présence en France et compte désormais 37 millions d’utilisateurs. C’est Laurent Soly, directeur général de Facebook France, qui l’a annoncé aujourd’hui sur l’antenne d’Europe 1. C’est un million d’utilisateurs en plus qu’en 2018.

« Nous avons, à la fin de l’année 2019, franchi la barre des 37 millions d’utilisateurs », a-t-il déclaré. « Nous sommes très heureux de cette progression et la satisfaction des utilisateurs est importante pour nous », a-t-il poursuivi. Il précise que les 37 millions de personnes sont réellement actives, ce ne sont pas 37 millions d’utilisateurs qui se sont connectés une fois et ne sont plus jamais revenus sur le réseau social ensuite.

Tout n’est pas en hausse pour Facebook France toutefois. Laurent Soly note que le chiffre d’affaires a augmenté, mais les bénéfices ont reculé. Il s’explique sur le sujet en évoquant d’importantes dépenses, notamment pour lutter contre les fausses informations qui circulent. « Notre marge est impactée mais la priorité reste la sécurité des millions de personnes qui utilisent notre plateforme », indique le dirigeant.

Il a ensuite évoqué les outils de Facebook pour un meilleur contrôle. « La protection des données est notre priorité, nous avons développé et modernisé nos outils pour que vous puissiez avoir le contrôle de vos données. Chaque Française, Français peut, et doit, contrôler, maîtriser et paramétrer ses confidentialités : avec qui voulez-vous parler ? En tant qu’entreprise qui a une grande responsabilité, nous pouvons faire deux choses : donner les meilleurs outils et sécuriser vos données, mais également vous informer en transparence et communiquer ».

Enfin, Laurent Soly fait savoir que Facebook a payé entre 5 et 6 millions d’euros de taxes l’année dernière. « Nous avons décidé en 2017 de changer notre système fiscal dans les principaux pays. Chaque euro de chiffre d’affaires perçu par les équipes françaises est déclaré et soumis à l’impôt sur les sociétés », affirme le grand patron.