Electronic Arts augmente le prix de ses jeux sur Steam

Electronic Arts a décidé de revoir à la hausse les prix de nombreux jeux disponibles sur Steam. Plusieurs régions du monde sont concernées, dont l’Europe.

Ainsi, un jeu comme SimCity 4: Deluxe Edition est passé de 9,99€ à 19,99€ sur Steam. La pilule est un peu difficile à avaler quand on sait que le jeu, aussi bon soit-il, est sorti il y a 17 ans. Du côté de Crysis 2: Maximum Edition, le prix a basculé de 19,99€ à 29,99€. Pour Mass Effect Collection, le nouveau prix est 34,99€, là où le jeu était vendu pour 27,99€ auparavant.

Certaines régions du monde ne sont pas concernées par les hausses de tarifs. Aux États-Unis par exemple, rien n’a bougé. D’autre part, certains jeux qui ont vu leurs prix augmenter dans des pays sont restés intacts dans d’autres sans raison apparente encore une fois.

Pourquoi ces hausses ? Difficile de le dire sachant qu’Electronic Arts n’a rien communiqué publiquement. On soulignera en tout cas qu’Electronic Arts dispose de son propre équivalent à Steam qui s’appelle Origin et il se trouve justement que des jeux EA sur Steam sont maintenant deux fois plus chers que sur Origin. Est-ce une méthode d’Electronic Arts pour pousser les joueurs à basculer sur sa propre plateforme ?