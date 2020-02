Rockstar Games : GTA V passe la barre des 120 millions de jeux vendus, Red Dead Redemption 2 atteint les 30 millions

Malgré une baisse de ses recettes de 41% lors du Q4 2019 (888 millions de dollars tout de même), Take-Two peut toujours compter sur la bonne santé des licences de Rockstar. Et les chiffres donnent le tournis : Rockstar annonce en effet que le jeu GTA V s’est écoulé à 120 millions d’exemplaires depuis son lancement, un score faramineux et qui surtout ne cesse de progresser malgré l’ancienneté du titre : le cumul des ventes était encore de 115 millions au mois de novembre 2019. Ce succès sans précédent serait largement dû à la grande popularité de Grand Theft Auto Online.

Quant à Read Ded Redemption II, les ventes totales culminent désormais à 30 millions d’exemplaires, très loin au dessus des 14 millions de ventes de Red Dead Redemption premier du nom. Les aventures d’Arthur Morgan ont donc été le véritable blockbuster de cette génération de consoles (rappelons que GTA V a été lancé sous la génération PS3/Xbox 360 avant d’être porté sur la next gen actuelle). Ces chiffres mirifiques auront permis à Take-Two d’éviter les questions qui fâchent, et notamment celles sur le départ surprise de Dan Houser, co-fondateur de Rockstar et scénariste de la plupart des GTA et des deux Red Dead…