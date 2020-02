L’astronaute Christina Koch retourne sur Terre après avoir passé 328 jours dans l’espace

L’astronaute américaine Christina Koch est de retour sur Terre après avoir passé 328 jours dans l’espace ce qui est un record pour une femme. L’astronaute exultait littéralement à sa sortie de la capsule Soyouz MS-13, quelques minutes seulement après que l’engin se soit posé tout près de la ville de Zhezkazgan, dans le sud-est du Kazakhstan.

Christina Koch a des raisons d’être enthousiaste, car son périple spatial à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) n’a pas seulement fait tomber le record de Peggy Witson : Koch a aussi participé à la toute première sortie extravéhiculaire 100% féminine (avec sa compatriote Jessica Meir), une mission forcément à haut risque (comme toutes les sorties extravéhiculaires du reste) et qui marque un jalon de la conquête spatiale.

I’m going to miss this bunch. Thank you, space family. #Expedition61 pic.twitter.com/pteShj231d

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 5, 2020