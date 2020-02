Après les pubs intrusives, Google Chrome va bloquer les publicités vidéo

Google Chrome intègre déjà un bloqueur de publicités qui met un stop aux réclames jugées instructives. Google s’appuie sur la Coalition for Better Ads pour déterminer quel contenu il faut bloquer et il se trouve qu’elle a justement publié de nouvelles mesures.

Trois types de publicités vidéo sont détaillées :

Les longues publicités qui ne peuvent pas être passées ou les groupes de publicités de plus de 31 secondes qui apparaissent avant une vidéo et qui ne peuvent pas être passées dans les 5 premières secondes

Les publicités qui apparaissent au milieu d’une vidéo, interrompant l’expérience de l’utilisateur

Les images ou les textes publicitaires qui apparaissent sur une vidéo en cours de lecture et qui se trouvent au milieu d’un tiers de la fenêtre du lecteur vidéo ou qui couvrent plus de 20% du contenu de la vidéo

La coalition donne quatre mois aux sites pour cesser de diffuser ce type de publicités vidéo. Pour sa part, Google annonce que Chrome va bloquer ce type de contenu à partir du 5 août 2020. Mais que va-t-il se passer pour YouTube, qui appartient à Google, du coup ? Google assure qu’il fera le nécessaire pour adapter sa plateforme de vidéos et respecter les nouvelles règles. En d’autres termes, YouTube n’aura pas un laissez-passer particulier.