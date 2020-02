Le processeur mobile Snapdragon 865 de Qualcomm (compatible 5G) est théoriquement capable d’enregistrer des vidéos en 8K. Qualcomm nous en fait la démonstration avec une vidéo 8K enregistrée à l’aide d’un prototype tournant sous processeur 865 et équipé du capteur Sony IMX586 de 48 mégapixels, mais le résultat est pour le moins… déroutant, voire souvent médiocre : le framerate accuse le coup à plusieurs reprises (les saccades sont nombreuses), et certaines textures passent en un clin d’œil de l’ultra détaillé au « lavasse », comme si le logiciel de traitement ne parvenait pas à stabiliser le rendu global de l’image. L’ISP (Image Signal Processor) intégré au SoC est pourtant le tout nouveau Spectra 480, un petit monstre de puissance sensé améliorer le rendu final des images 8K. Alors soit la compression YouTube est vraiment problématique, soit l’ISP du 865 n’est pas à la hauteur des attentes… Mais après tout, qui aura vraiment envie de filmer des vidéos en 8K avec son smartphone, sachant en plus la capacité de stockage nécessaire ?