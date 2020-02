Altered Carbon saison 2 : Joel Kinnaman laisse sa place à Anthony Mackie dans le premier teaser

Netflix commence à teaser la saison 2 de sa série de S.F Altered Carbon. Le charismatique Joel Kinnaman laisse sa place au très « bankable » Anthony Mackie (Creeds, ou bien encore Le Faucon dans le MCU), mais comme nous le rapelle le teaser, « Le corps a changé, pas l’esprit » : Anthony Mackie incarnera donc toujours le redoutable Takeshi Kovacs ; ce dernier est doté d’un nouveau corps grâce aux piles corticales qui permettent un transfert de personnalité de corps à corps. A noter que cette saison 2 aurait été écrite par le showrunner japonais Dai Sato, à qui l’on doit notamment plusieurs épisodes des très cultes Cowboy Bebop et Ghost In The Shell : Stand Alone Complex. Voilà qui promet peut-être une saison un peu mieux maitrisée en terme de rythme (LE gros défaut de la saison 1). La saison 2 d’Altered Carbon démarrera le 27 février prochain sur Netflix.