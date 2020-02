Déploiement 4G : Orange, SFR et Free plus forts que Bouygues au début de 2020

Les données concernant le déploiement de la 4G en France pour le mois de janvier 2020 ont été publiées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Trois opérateurs se démarquent et un autre est en retrait.

Orange a été le plus actif avec 278 nouveaux sites 4G mis en service durant le mois de janvier, ce qui lui permet d’en avoir 21 216 au total dans toute la France maintenant. Il est suivi par SFR qui a mis en service 224 nouveaux sites 4G. L’opérateur au logo rouge en compte 18 566 au total désormais. Le podium se boucle avec Free Mobile qui a ajouté 175 nouveaux sites 4G, soit 15 000 au total.

La déception vient de Bouygues Telecom qui n’a ajouté que 90 nouveaux sites 4G au cours du premier mois de l’année, ce qui lui permet d’en avoir 17 986 au total dans toute la France.

L’ANFR évoque par ailleurs la 5G. 19 nouvelles stations 5G expérimentales ont été autorisées par l’Agence en janvier dans la bande 3,5 GHz, pour un total de 464 stations autorisées en France. Chaque opérateur se prépare avant le lancement commercial de la 5G qui aura lieu cet été. Orange et Bouygues ont déjà dit (ici et là) que leurs forfaits seront plus chers que ceux avec la 4G. SFR et Free Mobile restent muets sur le sujet pour l’instant.