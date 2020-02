Données personnelles : Google et Tinder visés par une enquête en Europe

La Commission de protection des données irlandaise (DPC) annonce avoir ouvert une enquête concernant Google et Tinder pour l’utilisation des données personnelles. Les deux groupes sont dans le viseur pour le traitement des données de géolocalisation de ses utilisateurs.

Le régulateur explique avoir reçu des plaintes de différentes associations de consommateurs européennes sur le manque de transparence dans le traitement de ces données. La DPC a par conséquent ouvert une enquête pour déterminer dans quelle mesure Google a le droit d’analyser les données de géolocalisation et s’il remplit ses obligations de transparence.

Pourquoi l’Irlande ? Parce que le siège européen de Google est situé en Irlande. C’est donc au régulateur irlandais de veiller au respect du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) mis en place dans l’Union européenne en mai 2018 et prévoyant des amendes qui peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial.

Google dit qu’il va « coopérer pleinement » avec le régulateur, soulignant au passage qu’il a effectué l’année dernière des changements pour « améliorer le niveau de transparence et de contrôle du consommateur sur les données de localisation ». Il s’agit en tout cas de la deuxième enquête pour Google, la précédente — toujours gérée par la DPC — a été ouverte en mai dernier et concerne la protection des données dans le domaine des publicités en ligne.

De son côté, Tinder dit que « la transparence et la protection des données personnelles de nos utilisateurs sont de la plus haute importance pour nous » et que lui aussi va coopérer avec le régulateur.