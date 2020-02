L’Escobar Fold 2 se dévoile alors que l’Escobar Fold 1 n’est toujours pas livré

Scam ou pas scam ? Escobar Inc., la société fondée par le frérot de Pablo Escobar vient de dévoiler l’Escobar Fold 2, un smartphone pliable qui ressemble tout de même énormément… à un Galaxy Fold « custom ». Le nouveau modèle ne bénéficie pas de la communication sexiste tapageuse de l’Escobar Fold premier du nom, mais la fiche de specs annonce un SoC Snapdragon 855 épaule par 8 Go de RAM/128 Go d’espace de stockage ou 12 Go de Ram/512 Go de stockage (selon les modèles), et une batterie de 4380 mAh. Là encore, ce sont des spécifications très proches de celles du Galaxy Fold (on dit ça, on dit rien…). Le tarif est fixé à 399 dollars. Petit problème toutefois, pas un seul acheteur « crédible » n’a encore reçu le premier Escobar Fold, et les craintes d’un énorme scam sont de plus en plus vivaces. Un détail cloche, parmi tant d’autres : Escobar Inc. annonce que son Escobar fold 2 est assemblé à Hong-Kong… ce qui est totalement impossible puisque les usines d’assemblage sont toutes basées en Chine. Prudence donc…