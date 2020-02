World of Warcraft III Reforged : les joueurs peuvent obtenir le remboursement immédiat du jeu

World of Warcraft III Reforged, le remake du jeu de stratégie culte, est devenu en quelques jours à peine le plus gros fiasco de Blizzard. Les fans attendaient la résurrection d’un des plus grands jeux de stratégie en temps réel jamais créé, et ont eu droit à la place à un titre bridé (mods verrouillés par Blizzard) et surtout, infesté de bugs et de gros soucis de performances (y compris sur les fonctionnalités du mode en ligne en multi). Pour ne rien arranger, Blizzard a même retiré le lanceur du jeu d’origine ! Les conséquences ne se sont pas faites attendre : 48 heures après son lancement, la note moyenne du jeu ne dépassait pas un très médiocre 1/10 (Metacritic). Ce 4 février, World of Warcraft III Reforged affiche même la note moyenne incroyable de 0,5/100. Un désastre.



Confronté à une avalanche de critiques, souvent très dures, Blizzard Entertainment propose désormais le remboursement instantané du jeu à partir du compte BattleNet du joueur (le jeu coûte 30 euros). Cette option de remboursement s’accompagne d’un petit mot d’excuse : « Nous voulons d’abord nous excuser auprès de ceux qui n’ont pas eu l’expérience qu’ils voulaient ». Inutile de préciser que les patchs vont pleuvoir d’ici les prochaines semaines. Blizzard commence bien mal l’année…