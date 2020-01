Le Coronavirus impacte fortement le secteur du jeu vidéo (tournois Overwatch annulés, Taipei Game Show reporté, etc.)

L’extension de l’épidémie de Coronavirus commence à avoir des conséquences lourdes dans le secteur du jeu vidéo, tout au moins en Chine. Les organisateurs du Taipei Game Show viennent de confirmer que le grand salon asiatique (qui accueille environ 300 000 visiteurs !) a été reporté à cet été. Le salon devait se dérouler du 6 au 9 février, mais la région de Taipei est l’une des plus touchées par le virus et les autorités sanitaires avaient lancé des messages tous ces derniers jours. Les organisateurs du TGS précisent que « l’emplacement reste inchangé au Centre des expositions de Taipei Nangang, Hall 1 » et que « l’heure et la date spécifiques seront annoncées dans les prochains jours par le comité d’organisation ».

Ce changement de date pourrait avoir de lourdes conséquences du côté de Sony. Il se murmure en effet que Sony souhaitait profiter du TGS (à ne pas confondre ici avec le Tokyo Game Show) pour dévoiler – enfin – le design et les spécifications de la future PS5 (qui doit sortir en fin d’année). Sans TGS, le fabricant aura sans doute un plus de mal pour organiser une Keynote devant un parterre noir de monde… On n’oubliera pas non plus que Taipei est une région parsemée d’usines de production de composants, ce qui ne devrait pas faciliter la disponibilité de certains éléments essentiels aux prochaines consoles.

Autre conséquence, l’Overwatch League annonce que les prochains matchs e-Sport qui devaient se tenir en Chine ont tous été annulés (pas reportés… annulés) : “Nous avons décidé d’annuler nos matchs de février et mars en Chine afin de protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, de nos fans et de notre personnel”. Face au risque réel de se retrouver « bunkerisé » dans une région de Chine sous quarantaine, plusieurs équipes chinoises Overwatch ont annoncé qu’elles prenaient leur quartier en Corée du Sud. De cette façon, les joueurs chinois pourront participer aux compétitions Overwatch se déroulant hors de Chine.