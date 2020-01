Free renonce à augmenter la facture des abonnés de 0,99€/mois

Free avait annoncé le mois dernier que l’offre Youboox One allait devenir payante pour ses abonnés Freebox et Free Mobile, et ce à partir du 1er février 2020. La facture devait ainsi augmenter de 0,99€/mois. Aujourd’hui, Free annonce que c’est annulé.

« Nous vous informons que le service Youboox One prendre automatiquement fin au 31 janvier 2020 et que votre offre reste inchangée », indique Free aujourd’hui dans un e-mail envoyé à ses clients. « Nous vous remercions donc de ne pas tenir compte de notre e-mail envoyé en décembre dernier », conclut l’opérateur.

Ce changement est en tout cas le bienvenu au vu des nombreuses remarques négatives des internautes le mois dernier. Les abonnés de Free avaient critiqué cette politique de hausse de l’abonnement par défaut.

Pour rappel, Youboox One (qui permet de lire plus de 50 000 livres et BD sur son ordinateur, smartphone ou tablette) était proposé gratuitement et par défaut aux abonnés de Free depuis le 31 janvier 2019. Free a ensuite annoncé une hausse de 0,99€/mois pour tout le monde, mais l’opérateur laissait au moins la possibilité aux abonnés de résilier l’offre depuis l’espace client pour éviter le surcoût mensuel. Aujourd’hui, nul besoin de faire quoi que ce soit, sauf pour ceux qui veulent garder Youboox One. Dans ce cas, ils doivent se ré-abonner à l’offre.