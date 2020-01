Orange augmente le prix de certains forfaits avec une option non désirée

Orange a eu envie de copier ses camarades SFR et Bouygues Telecom. Malheureusement pour les clients, ce n’est pas une bonne nouvelle puisque cela concerne une augmentation du prix mensuel du forfait.

L’opérateur historique a appliqué une hausse de 3€ par mois à certains forfaits Open, comme le note Univers Freebox. « Avec cette nouvelle offre, vous pouvez désormais appeler en illimité depuis votre mobile en France vers les fixes et mobiles situés en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre vers les fixes et mobiles situés dans ces mêmes zones », indique le mail envoyé aux clients. Orange précise que le nouveau forfait est en place dès maintenant sans réengagement.

Il est possible de refuser la hausse comme c’est généralement le cas chez SFR et Bouygues Telecom, mais ici c’est un peu plus compliqué. Il ne faut pas simplement se rendre sur son espace client comme le dit Orange. Ceux qui ont l’option « 3 numéros en illimité » doivent refaire une demande pour avoir les numéros en illimité et ils doivent attendre un feu vert sous 24 heures. Cette méthode a pour vocation de démotiver les clients qui, pour certains, pourraient préférer ne rien toucher et laisser la hausse de 3€/mois pour éviter de faire des démarches.

Ça râle en tout cas sur les forums d’Orange, et ce depuis novembre. « Je n’ai rien demandé, je n’en veux pas de ces appels illimités qui ne me serviront à rien et vont surtout me coûter 3 euros de plus chaque mois », dit un client. D’autres témoignages similaires sont présents sur plusieurs pages.