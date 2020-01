Ghost in the Shell: SAC_2045 : premier trailer pour la série animée Netflix adaptée de l’oeuvre de Mamoru Oshii

Sur le plan esthétique, Ghost in the Shell: SAC_2045 n’a pas grand chose à voir avec le film d’animation d’Oshii. La ligne claire du créateur japonais laisse la place à de la 3D tout en rondeur, un grand écart artistique qu’assume pleinement Shinji Aramaki (Appleseed) et Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), les deux showrunners de cette nouvelle série Netflix. Le premier trailer diffusé laisse craindre aussi le pire concernant les enjeux quasi philosophiques de l’œuvre originale. Quid du « Ghost », de la tension métaphysique entre l’esprit humain et le corps machine ? Le Major Motoko Kusanagi (la fille aux cheveux violets), un cyborg-policier à la poursuite de cyber-truands, ne semble pas avoir trop d’états d’âme concernant sa condition. Quant à l’animation, on reste dans les standards de la série 3D, ni plus ni moins, mais justement on était en droit d’attendre « plus que moins » du créateur de l’excellent Appleseed. On ne va pas se le cacher: ce que l’on peut voir dans le trailer nous rend plutôt très circonspect. Ghost in the Shell: SAC_2045 débarquera au mois d’avril sur Netflix.