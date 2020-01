Le Poco X2 (ex-Pocophone F2) sera présenté le 4 février prochain en Inde

L’entreprise désormais autonome Poco annonce qu’elle dévoilera le Poco X2 en Inde le 4 février prochain. Un site-teaser consacré au mobile permet de glaner une myriade d’informations techniques. Ainsi, celui que les rumeurs annonçaient comme le Poco F2 devrait disposer d’un écran 120 Hz, de quoi ne plus subir de saccades, même lors des scrollings rapides de pages web ! Un autre indice semble pointer vers le capteur photo Sony IMX686, un monstre capable de monter à la définition de 64 Megapixels (à priori ce serait donc le même capteur que celui que l’on trouve dans le Xiaomi Redmi K30 Pro).

Avec moins de finesse, le site précise que le processeur du X2 sera un Snapdragon de Qualcomm, et on n’imagine pas autre chose qu’un Snapdragon 855+ ou 865 (ou bien un compromis « satisfaisant » comme le 765G), soit une puce qui sera largement suffisante pour jouer aux derniers titres Android. Enfin, on devrait avoir droit à de la recharge rapide, voire ultra-fast (« Juiced Up. Ready to Go »). Autant dire qu’avec de telles specs, il nous tarde déjà de savoir à quel prix sera proposé le Poco X2, sachant que ce dernier se destinera dans un premier temps au marché indien. Peut-on vraiment produire un smartphone très haut de gamme (en terme de composants) au prix de l’entrée de gamme ? Réponse le 4 février !