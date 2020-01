[#Promo] : forfait Sosh 50 Go à 9,99€/mois pendant un an

Sosh relance sa promotion concernant son forfait 50 Go à seulement 9,99€/mois au lieu de 24,99€/mois. La promotion est valide pendant un an, avant de revenir sur le prix initial.

Il y a un petit changement par rapport aux précédentes promotions de la marque low-cost d’Orange. On retrouve toujours les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 50 Go de quota pour Internet. En revanche, il n’y a pas 50 Go d’Internet depuis l’étranger. En effet, Sosh propose seulement 5 Go cette fois. De plus, ce forfait ne propose plus la Suisse et Andorre pour ce qui est des destinations incluses, contrairement aux offres passées et à celle à 24,99€/mois.

L’offre à 9,99€/mois est disponible dès maintenant sur le site de Sosh. Le forfait se veut sans engagement, il est donc possible de partir chez un autre opérateur avant la fin des 12 mois pour éviter de payer 24,99€/mois.

Concernant les autres opérateurs justement, SFR RED propose un forfait sans engagement avec appels/SMS/MMS illimités et 60 Go d’Internet (dont 8 Go à l’étranger) pour 12€/mois, et ce prix n’est pas limité à la première année pour le coup. Du côté de Bouygues Telecom, on retrouve la même chose pour 11,99€/mois.