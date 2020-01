Bayday : une plateforme digitale pour la BD… qui sait rémunérer les auteurs

Bayday est une nouvelle plateforme digitale pour la bande dessinée conçue et développée par Thomas Astruc et Sébastien Ruchet. Contrairement aux plateformes concurrentes, Bayday s’adresse avant tout aux auteurs désireux de s’auto-éditer, et dispose même d’un espace de dialogue entre les auteurs et leurs lecteurs, et même d’un autre espace, collaboratif cette fois, pour que les auteurs puissent travailler ensemble s’ils le souhaitent ! Mieux encore, le site se charge de certains aspects juridiques (ce qui du coup décharge les dessinateurs et scénaristes de la lourdeur administrative) et propose un partage de rémunération largement à l’avantage des créateurs. Sur Bayday en effet, 70% des recettes (HT) reviennent aux auteurs, alors que la plupart des plateformes concurrentes ne laissent « généreusement » que 10% ! Tous les genres sont déjà à peu près représentés (seulement en Français ou Anglais pour l’instant), mais le système d’édition est bien sûr propice aux œuvres « indés » et décalées, ce qui n’est pas un mal dans un marché de la BD parfois tenté par la « mainstreamisation » de la création.