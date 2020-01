Cyberpunk 2077 : le studio QLOC vient en soutient pour les dernières étapes du développement

Cyberpunk 2077 ne sortira finalement qu’à la mi-septembre, un report de plusieurs mois que certains attribuent à des difficultés d’optimisation sur la version console du jeu. Quoi que soient les raisons réelles de ce report, CD Projekt Red semble réellement avoir quelques difficultés à boucler son grand œuvre : QLOC, un autre studio polonais, vient de confirmer qu’il arrivait en soutient des équipes de CD Projekt pour les dernières étapes du développement. CD Projekt RED ayant besoin des petites mains d’un autre studio ? Voilà qui est étonnant.

CD Projekt RED affirmait pourtant il y a quelques jours que Cyberpunk 2077 pouvait être parcouru de bout en bout, mais quelque chose doit tout de même coincer aux entournures pour nécessiter le renfort d’un second studio. S’il s’agissait seulement de corriger des bugs, on peut supposer que CD Projekt dispose des ressources internes nécessaires, surtout en 8 mois de temps. Cyberpunk 2077 sortira sur PS4, Xbox One et PC (et ensuite sur PS5/ Xbox One Series X ?) le 17 septembre.