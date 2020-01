Après Le Roi Lion, Disney prépare un remake de Bambi en live-action

Vous pensiez que Disney en avait terminé avec les remakes de ses films cultes, façon live-action ? Que nenni ! Le groupe de Mickey planche sur son nouveau projet qui sera un remake de Bambi.

The Hollywood Reporter rapporte que Disney a engagé Geneva Robertson-Dworet (qui s’est occupée du scénario de Captain Marvel et Tomb Raider) et Lindsey Beer (qui a écrit le scénario de Sierra Burgess Is a Loser et Chaos Walking) pour écrire le script du remake de Bambi. La production sera assurée par le studio Depth of Field (qui a notamment produit L’Adieu).

Le film original, sorti en 1942 (en 1947 en France), raconte l’histoire d’un jeune faon nommé Bambi qui se fait une place dans la forêt. Avec ses deux meilleurs amis, un lapin nommé Panpan et une moufette nommée Fleur, Bambi fait face aux joies et aux peines de cœur — signe de la perte d’un parent — de grandir.

Disney cherche naturellement à surfer sur le succès qu’ont connu ses précédents remakes et tout particulièrement Le Roi Lion qui a généré 1,66 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

Aucune date de sortie n’est communiquée pour l’instant concernant le remake de Bambi.