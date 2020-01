Djingo : l’enceinte connectée d’Orange est un flop, mais l’opérateur veut s’améliorer en 2020

Orange a lancé son enceinte connectée Djingo en novembre dernier, équipée d’un assistant vocal du même nom. Le succès n’est pas au rendez-vous toutefois avec seulement plus d’un millier d’exemplaires qui ont été vendus, selon l’AFP.

Pour Stéphane Richard, PDG d’Orange, ce mauvais départ s’explique par un manque de communication. « Les chiffres de vente sont modestes, mais nous n’avons eu aucune action de vente, pas de campagne de communication, cela va commencer maintenant, le lancement commercial réel va se faire en 2020, nous allons y mettre les moyens », a indiqué le dirigeant lors de la présentation de ses vœux à la presse. De plus, seulement 80 des 500 boutiques de l’opérateur avaient Djngo à disposition.

Il est tout cas certain que Djingo a du mal à se faire une place face aux enceintes connectées de Google et Amazon qui sont plus populaires et moins chères. On peut acheter un Google Home ou un Amazon Echo pour quelques dizaines d’euros, contre 149€ pour Djingo (99,99€ pour les clients Orange avec une offre de réduction).

« Nous sommes partis sur l’assistant vocal avec près de cinq ans de retard sur Google et Amazon, je plaide pour un peu de patience à l’égard d’un défi qui n’est pas facile, mais pour lequel nous n’avons pas rabaissé nos ambitions », reconnaît Stéphane Richard. Il est vrai que Djingo a pris son temps, notamment l’enceinte qui a été présentée en 2017 et qui a connu plusieurs retards, pour finalement sortir deux ans plus tard. Le produit a été développé en collaboration de l’opérateur Deutsche Telecom.