Chargeurs de smartphones non-officiels : un modèle sur deux serait dangereux selon UFC-Que Choisir

Comme il est désormais de « tradition », UFC-Que Choisir a mis à l’épreuve les chargeurs de smartphones disponibles à la vente, dont un certain nombre en provenance de marques non-officielles (c’est à dire des chargeurs fabriqués par des sociétés tierces et non par Samsung, Apple, Huawei, etc.). L’association de consommateurs a ainsi passé au crible 20 chargeurs, et les a ensuite classés dans 4 catégories allant de « Sans danger » à « Ne pas utiliser ! ».

Le constat est sans appel : 50% des chargeurs testés sont considérés comme dangereux à l’usage ! Plus inquiétant encore, la totalité des chargeurs fabriqués par des sociétés chinoises sont classés comme dangereux, ce qui signifie que la plupart des chargeurs les moins chers (pas tous) sont aussi souvent ceux qui présentent les plus gros risques. Peu ou pas du tout protégés contre les surcharges électriques ou les courts-circuits, ces chargeurs non-sécurisés sont susceptibles de flamber comme du pop-corn en cas de soucis électrique !

La catégorie des chargeurs à hauts risques compte deux fois plus de produits que celle des chargeurs parfaitement sûrs. Inquiétant

Un prix bas n’est cependant pas toujours synonyme de risques : ainsi, un modèle de chargeur vendu 3,99 euros par la Foir’fouille s’est avéré au final sans aucun danger pour l’utilisateur. Enfin, ce jeudi 23 janvier, UFC-Que Choisir a saisi la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) afin de faire retirer de la vente les chargeurs les plus dangereux de sa liste de test.