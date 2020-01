Motorola annonce la sortie prochaine du Razr, après avoir connu un retard

Motorola est prêt à sortir le Razr, son smartphone pliable. Il aurait dû être proposé à la précommande à la fin décembre pour une sortie au début de janvier, mais Motorola a expliqué que la demande était trop importante pour répondre à tout le monde, d’où son envie de décaler la sortie afin de produire assez de modèles.

Aujourd’hui, la marque annonce que les précommandes du Razr seront proposées à partir du 26 janvier et que la commercialisation se fera le 6 février… du moins aux États-Unis. Le prix du smartphone pliable sera de 1 499 dollars. Les précommandes seront disponibles sur le site de Motorola, chez l’enseigne Walmart et chez l’opérateur Verizon.

Qu’en est-il de la France ? Rien n’est communiqué pour l’instant, seule la branche américaine de Motorola a pris la parole et a détaillé les dates du 26 janvier et du 6 février. Officiellement, Motorola a déjà dit que le Razr serait disponible en Europe en 2020. Autant dire que c’est une période assez large et qu’un peu plus de précision ne serait pas de refus.

Pour rappel, le Razr est un smartphone pliable avec un écran OLED de 6,2 pouces quand il est déplié et un autre de 2,7 pouces quand il est plié. L’appareil embarque un processeur Snapdragon 710, 128 Go de stockage et une batterie de 2 510 mAh. C’est davantage un smartphone milieu de gamme qu’un haut de gamme.