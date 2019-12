Motorola Razr : la sortie du smartphone pliable repoussée

Il faudra patienter un peu plus longtemps pour mettre la main sur le Razr de Motorola. La marque avait annoncé initialement que son smartphone pliable allait être disponible en pré-commande le 26 décembre avec une commercialisation le 7 janvier. Ce sera finalement pour un peu plus tard. Il n’est pas précisé quand exactement.

Voici ce que Motorola annonce :

Depuis son annonce en novembre, le nouveau Motorola Razr a suscité un enthousiasme et un intérêt sans précédent de la part des consommateurs. La demande a été élevée et, par conséquent, a rapidement dépassé les prévisions de l’offre. Motorola a décidé d’ajuster le calendrier de précommande et de lancement du Razr afin de mieux répondre à la demande des consommateurs. Nous travaillons à déterminer la quantité et le calendrier appropriés pour faire en sorte que plus de consommateurs aient accès au Razr au moment du lancement. Nous ne prévoyons pas de changement important par rapport à notre calendrier de disponibilité initial.

La déclaration de Motorola laisse supposer que le Razr sera toujours disponible à la vente au début de 2020 et non dans quelques mois.

Pour rappel, le Razr est un smartphone pliable qui change des modèles existants de Samsung et Huawei. Le Razr a un écran OLED de 6,2 pouces quand il est déplié et un autre de 2,7 pouces quand il est plié. L’appareil déçoit un peu sur les composants avec un processeur Snapdragon 710, 128 Go de stockage et une batterie de 2 510 mAh. C’est davantage un smartphone milieu de gamme qu’un haut de gamme. Le prix, par contre, est très haut de gamme : 1 500 dollars (le tarif en euros n’est pas encore connu).