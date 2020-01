Fibre : SFR embête les autres opérateurs en augmentant ses prix de gros

Orange, Bouygues Telecom et Free ne sont pas très contents en ce moment. La raison ? Leur concurrent SFR a décidé d’augmenter le prix qu’il facture pour accéder à son propre réseau de fibre optique.

Cela agace tout particulièrement les opérateurs qui s’intéressent aux zones moyennement denses où SFR déploie et où ils paient un accès pour proposer la fibre à leurs propres clients. La hausse s’appliquera pour dans 641 communes — soit 2,5 millions de ménages et entreprises et seulement 7% des Français à couvrir.

« Traditionnellement, les tarifs de gros sont plutôt dans une tendance baissière, car plus on déploie de la fibre, plus les coûts baissent, à cause des économies d’échelle ! Si on arrive à gagner 2 centimes de plus, c’est déjà très bien », explique aux Échos une source dans les télécoms. « Mais là, 16 euros par mois pour accéder à une ligne de fibre SFR, c’est juste délirant », ajoute la source.

Selon un acteur du secteur, un opérateur qui voudrait acheter une tranche de 5% des logements dans le périmètre fibré par SFR devra désormais payer 5,80 euros par ligne et par mois, soit 9% de plus qu’auparavant. En face, Orange facture 5,48 euros par mois. Et la location à la ligne s’avère encore plus onéreuse. Là, SFR aurait augmenté ses prix de 2% : l’opérateur facturerait désormais 16,73 euros par ligne et par mois. Contre 13,20 euros pour Orange.

Pourquoi cette hausse ? SFR dit qu’elle « se fait en contrepartie d’avancées contractuelles » pour les clients de SFR et lui permet de « tenir compte des coûts de maintenance plus importants, du fait notamment de dégradations » sur son réseau fibre qui nécessite, de fait, de lourds investissements.