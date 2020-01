Xbox Series X : des photos dévoilent l’avant et l’arrière avec les ports

Deux photos d’une Xbox Series X ont fait leur apparition et montrent aussi bien l’avant que l’arrière de la console. Ce point est intéressant puisque Microsoft n’avait pas dévoilé les connectiques à l’arrière.

Les photos, publiées sur Neogaf, montrent ainsi que ce prototype de la Xbox Series X comprend un port HDMI, deux ports USB-A à l’arrière et un port USB-A à l’avant, une sortie optique, un port Ethernet et évidemment un port pour l’adaptateur secteur. Les grilles autour sont là pour la ventilation et plus particulièrement pour évacuer la chaleur. Qu’en est-il du port rectangulaire au centre, à côté du port Ethernet ? Il semble s’agir d’un port diagnostique qui pourrait ne pas être présent sur le modèle final de la Xbox Series X.

On notera en tout cas que l’auteur des photos a fait une erreur de débutant : le numéro de série n’a pas été caché. Il sera très facile pour Microsoft de remonter à la source et savoir quel employé a partagé les clichés de la console. Certes, elle a déjà été officialisée, mais cela n’autorise pas les employés pour autant à partager des détails sur les prototypes.

Pour rappel, la Xbox Series X sera disponible à l’achat à la fin de l’année. Elle sera en concurrence avec la PlayStation 5 de Sony, elle aussi prévue pour cette période.