La nouvelle Xbox Series X Edition Digitale est disponible à la vente… et il y a un peu plus de changements que prévu

La Xbox Series X Edition Digitale avec 1 To de stockage est enfin disponible à la vente, et il s’avère que les changements sont un peu plus nombreux qu’annoncés. L’aspect extérieur ne change pas hormis bien sûr une finition blanche et l’absence de lecteur de Blu-Ray, mais à l’intérieur, il y a finalement pas de mal de petites nouveautés dans tous les coins. Le YouTubeur-ingénieur Austin Evans a décortiqué la bête, et il s’avère que la carte mère a été totalement remaniée, avec notamment un système sur puce (SoC) de 6 nm et une nouvelle solution de refroidissement avec des caloducs en cuivre traditionnels qui remplacent la chambre à vapeur d’origine. Ces modifications réduisent la consommation d’énergie d’environ 10 watts, améliorant ainsi l’efficacité d’ensemble en particulier pour les jeux en streaming « Xbox Cloud ». Les nouveaux modèles sont ainsi plus économes en énergie : l’édition spéciale de 2 To ainsi donc que cette Xbox Series X « full numérique » consommant moins d’énergie au repos et en mode jeu que le modèle original.



La refonte de la CM pourrait entraîner des économies, d’autant plus que le nouveau design de puce 6nm et le système de refroidissement seront aussi probablement intégrés à l’infrastructure serveur du Xbox Cloud Gaming. La nouvelle Xbox Series X Edition Digitale est disponible sur le site d’Amazon au prix