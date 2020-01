Le smartphone de Jeff Bezos (PDG Amazon) a été hacké avec un message sur WhatsApp

Jeff Bezos, le PDG d’Amazon et accessoirement l’homme le plus riche au monde, a vu son smartphone être hacké en 2018 par le biais de WhatsApp. Un rapport de l’enquête, publié par The Guardian, révèle que Mohammed ben Salmane, prince héritier et vice-Premier ministre d’Arabie saoudite, est derrière ce hack.

Tout est parti d’une vidéo envoyée par le compte WhatsApp de Mohammed ben Salmane à Jeff Bezos. Le fichier comprenait un élément malveillant qui a permis d’infiltrer le smartphone de Jeff Bezos et récupérer de nombreuses données. Le smartphone s’est alors mis à transférer un important volume de données dans les heures qui ont suivi la réception de la vidéo. À aucun moment Jeff Bezos ne savait que son smartphone partageait des informations confidentielles vers un serveur spécifique.

L’Arabie saoudite a tenu à réagir, au vu des accusations. « Les récents articles des médias qui suggèrent que le Royaume est derrière un piratage du téléphone de M. Jeff Bezos sont absurdes. Nous demandons qu’une enquête soit menée sur ces allégations afin que nous puissions connaître tous les faits », indique l’ambassade saoudienne.

Deux experts des Nations Unies, dont Agnès Callamard, prévoient de rendre publique ce mercredi une déclaration portant sur les sérieuses allégations dévoilées. Davantage de détails devraient être partagés à cette occasion.