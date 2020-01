Sky : Children of the Light : le jeu iOS est annoncé sur PS4, Switch et PC (avec crossplay !)

Parfois, très rarement à vrai dire, un jeu prévu à l’origine pour le mobile finit par trouver son chemin jusqu’aux contrées merveilleuses et pleine de tflops des PCs et consoles. Cette fois, le transfuge n’est autre que le fantastique Sky : Children of the Light (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), une « exclusivité » iOS créée par Jenovan Chen, le directeur créatif des chef d’œuvres Journey et Abzu. Sky a nécessité 7 longues années de développement, mais le résultat valait largement cette interminable attente : le jeu emprunte la voie artistique tracée par Journey tout en y rajoutant ses propres mécaniques de gameplay, à l’instar d’un système de communication et de collaboration qui est une invitation aux voyages aériens en groupes. On rappelle à ce titre que Sky a été élu jeu iOS de l’année 2019 par le site iPhoneAddict.

Ce petit bijou qui donne le coeur léger (un luxe par les temps qui courent) débarquera donc dès cette année sur PC mais aussi sur les consoles PS4 et Nintendo Switch. Jenova Chen confirme l’info dans les colonnes de MCV et annonce au passage que ces différentes versions du jeu seront totalement crossplay, ce qui signifie qu’un joueur de Sky sur sa PS4 pourra voler en compagnie d’un autre joueur utilisant son iPhone ! Last but not Least, une version Android serait imminente.