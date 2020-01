Huawei P40 Pro : un nouveau leak confirme (encore) le bloc photo à 5 capteurs

Cette fois, il ne s’agit pas seulement d’un rendu 3D réalisé à partir des multiples « fuites ». Evan Blass a publié son compte Twitter Evleaks un leak du P40 Pro, le prochain flagship très haut de gamme de Huawei. Cette image haute définition permet d’admirer le P40 sous toutes les coutures, et surtout confirme l’énorme bloc photo à 5 capteurs. On constate en outre que le partenariat entre Huawei et Leica se porte mieux que jamais (le logo de Leica est bien visible sur le bloc). L’un des capteurs permettrait les prises de vue ultra grand-angle et un autre capteur autoriserait le zoom x13 ! Le dos de l’appareil semble composé d’un matériaux de type céramique.

La façade avant dévoile un écran sans bordures tout juste poinçonné par un petit bloc à deux capteurs. Sans surprise cette fois, le port jack est absent. Les P40 et P40 Pro seront dévoilés lors d’une Keynote « parisienne », à l’instar de la conférence de présentation des Huawei P30. Rappelons in fine que suite à un décret américain de 2019, les nouveaux mobiles de Huawei sont livrés sans aucune apps Google (pas de Play Store, pas de Google Maps, etc.).