Yusaku Maezawa, le premier « touriste lunaire », cherche une compagne… prête à décoller avec lui

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, fondateur du site de pret-à-porter ZozoTown, décollera en 2023 pour un petit tour de piste autour de la lune à bord d’une capsule SpaceX. Mais voilà, Yusaku aimerait bien effectuer son petit séjour spatial… en charmante compagnie. L’entrepreneur de 44 ans cherche en effet une compagne, et la quête de ce coeur à prendre fera même l’objet d’un documentaire qui sera diffusé sur le service de streaming Abema. L’intéressé a laissé sur le site un message à la fois stoïque et touchant : « Alors que les sentiments de solitude et de vide commencent lentement à monter en moi, il y a une chose à laquelle je pense : continuer à aimer une femme ».

Attention cependant, celle qui voudra tenter le grand saut ne devra vraiment pas avoir froid aux yeux : le milliardaire de 44 ans espère en effet qu’il reste une petite place pour elle à bord de la capsule SpaceX ! Et pour ne pas risquer d’impair, notre prince charmant pose ses conditions : l’élue de son coeur devra avoir au moins 20 ans (ou plus), être brillante et toujours positive (jusque là tout est presque normal), mais devra aussi promouvoir la paix dans le monde et bien sûr aimer passionnément les voyages spatiaux. Yusaku Maezawa a au moins l’élégance de ne pas imposer de critères physiques, mais tout de même… Les prétendantes ont jusqu’à demain pour se faire connaitre, la sélection des « finalistes » aura lieu les 25 et 26 janvier et quelques rendez-vous seront même programmés en février. La mich.. gagnante sera désignée à la fin du mois de mars.