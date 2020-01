Samsung dévoile ses premiers prototypes de dalles QD OLED (hybrides OLED+QLED)

Sur la génération actuelle de téléviseurs, Samsung a délaissé l’OLED pour sa technologie « maison » QLED (dont les performances restent tout de même un cran en dessous de l’OLED). Soucieux de pérenniser ses investissements tout en profitant des apports de l’OLED, le géant sud asiatique a mis au point le QD OLED, une technologie d’affichage qui hybride les avantages des deux technologies.

Les deux premiers prototypes de ces écrans QD OLED ont été dévoilés en petit comité en marge du dernier CES. Quelques journalistes triés sur le volet ont donc assisté à la toute première démonstration de deux dalles QD OLED 4K et 8K composée à la fois de boites quantiques Quantum Dots et d’un panneau OLED l’objectif étant de proposer le nec plus ultra sur l’ensemble des caractéristiques (temps de réponse, luminosité, rendu des couleurs, profondeur des noirs, angles de vision, etc.). L’affichage RGB du QD OLED combine ainsi un pixel bleu OLED à deux pixels vert et rouge en Quantum Dots.

Malheureusement, il semble que la technologie n’atteint pas encore la perfection annoncée. Le rendu des blancs serait ainsi supérieur à celui des dalles OLED concurrentes, mais les noirs ainsi que la luminosité seraient encore un cran en dessous des meilleures dalles OLED.